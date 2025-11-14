Mauro: "A Napoli Osimhen litigava con tutti, Spalletti l'ha reso una punta internazionale"

Massimo Mauro, ex calciatore di Juventus e Napoli, tra le altre, è intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport e si è soffermato sul nuovo corso della Juventus targato Luciano Spalletti: "A Napoli ha fatto un miracolo contribuendo a far diventare giocatori come Di Lorenzo o Kvaratskhelia dei top. Osimhen litigava e faceva la lotta contro tutto e tutti e ora è una punta internazionale.

Ecco, Spalletti dovrebbe farlo con Thuram, Yildiz e Vlahovic. Però manca un Kim: Gatti ha qualità ma non so se diventerà un difensore di livello internazionale, Bremer lo è però bisogna capire se resta affidabile fisicamente. Spalletti deve convincerli a tirare fuori la personalità e diventare trascinatori. Yildiz non lo deve fare coi dribbling, ma con concretezza e affidabilità: giocando senza palla, facendo i passaggi giusti, riflettendo senza andare sempre a 100 all'ora".