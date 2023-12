Mauro: "ADL ha commesso tanti errori, ma è una prima volta anche per lui"

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato della complicata stagione che sta vivendo il Napoli

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato della complicata stagione che sta vivendo il Napoli: "La gestione di uno scudetto è difficile e lo testimoniano i momenti duri che gli azzurri stanno vivendo. Si sono visti con Rudi Garcia e si stanno confermando anche sotto la gestione di Mazzarri".

Si aspettava qualcosa di diverso dal cambio di allenatore?

"Non così tanto. È chiaro che quando si prende una simile decisione, significa che sono stati commessi tanti errori. De Laurentiis ne ha fatti diversi, ma non bisognava dare per scontato che sapesse cosa vuol dire mantenersi a determinati livelli. È una prima volta per lui ed è qualcosa di enorme se è contestualizzata alla città di Napoli. I calciatori invece non sono esenti da colpe".

In che percentuale la responsabilità è dei giocatori?

"È tutta loro, a mio avviso. Mi sembrano smarriti, non sono più grado di compiere la scelta migliore e non hanno saputo affrontare una situazione complessa che all’interno di una partita si può sempre presentare. C’è una sensazione di panico. La soluzione è pensare al compagno, passarla a chi è meglio piazzato è l’Abc del calcio. Una squadra normale se non lo fa incorre nei problemi, figuriamoci una formazione di qualità come il Napoli. È proprio il concetto di gruppo che è andato a farsi benedire".