Mauro: “Adoro ADL: ha dimostrato di essere un presuntuoso straordinario ma con i fatti”

Massimo Mauro, ex di Napoli e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “De Laurentiis ha dimostrato di essere un presuntuoso straordinario ma con i fatti, io adoro le persone così. La squadra ha mostrato il calcio migliore in Europa fino ad adesso, poi questa caduta con la Lazio è stata in piedi perchè comunque la squadra è stata in campo, non ha perso 5-0. Quindi perchè no: il Napoli può vincere sia il campionato che la Champions. Però bisogna continuare a far gol, a vincere, a picchiare e quindi vedremo”.