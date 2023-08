Mauro alla Gazzetta: "Senza Osimhen sarebbe dura ripetersi per lo scudetto"

L'ex Juve e Napoli Massimo Mauro ha parlato a La Gazzetta dello Sport

L'ex Juve e Napoli Massimo Mauro ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Favorite per lo scudetto? Il Napoli, campione in carica, parte in prima fila. Molto, però, dipenderà dal futuro di Osimhen: con Victor gli azzurri potrebbero anche ripetersi, senza sarebbe dura. L’Inter si è rinforzata: Frattesi è un bel colpo, Thuram mi è sempre piaciuto, ora vedremo chi arriverà come centravanti.

Il Milan ha cambiato parecchio e a Pioli va lasciato il tempo di creare un gioco che sfrutti al massimo le caratteristiche di tutti i talenti acquistati. Mi intriga l’Atalanta, che si è rinforzata in porta con Carnesecchi e in attacco con Scamacca. E poi, ovviamente, c’è anche la Juve tra le favorite".