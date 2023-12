Mauro: "Chi tra le prime incontrerà il Napoli non sarà contentissimo, ecco il motivo"

L'ex calciatore del Napoli Massimo Mauro ha commentato la vittoria degli azzurri in Champions League contro il Braga ai microfoni di Mediaset.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex calciatore del Napoli Massimo Mauro ha commentato la vittoria degli azzurri in Champions League contro il Braga ai microfoni di Mediaset: "Chi tra le prime qualificate incontrerà il Napoli secondo me non sarà contentissimo, perché è una squadra che ha grande velocità, grande tecnica e l'anno scorso è stata straordinaria anche in Champions League".