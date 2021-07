Mauro consiglia la Juve: “Prendi Emerson Palmieri! E' il profilo giusto”

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, consiglia così i bianconeri in chiave mercato: "Oltre a Locatelli prenderei Emerson Palmieri, che è un giocatore serio, su cui puoi contare, uno da Juve", le sue dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport in merito al laterale italo-brasiliano di proprietà del Chelsea.