Mauro contro il VAR sul gol annullato: “Non era meglio quando ce la prendevamo solo con l’arbitro?”

Massimo Mauro, doppio ex di Napoli e Juventus, ha commentato così il big match di ieri sera nel corso della trasmissione Mediaset 'Pressing': "Nella ripresa è diventato protagonista il VAR che ha annullato il gol alla Juventus. Il Napoli ha fatto una partita matura, concedendo pochissime ripartenze come avrebbe dovuto fare anche in Champions, ma mi è piaciuto l'atteggiamento ed una grande squadra deve vincere anche quando non impone il suo gioco per 90 minuti e vince meritatamente lo Scudetto.

Gatti? Sottoscrivo Graziani, andava segnalato ed espulso.Ma non era meglio quando ce la prendevamo solo con l'arbitro che è umano mentre sul VAR non te lo spieghi. Gol annullato? Ormai è meglio stare a casa, allo stadio non si vede e non si capisce nulla di tutte queste cose del protocollo VAR".