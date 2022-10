Mauro elogia il Napoli: "Fiore all’occhiello del calcio italiano e tra le migliori d'Europa”

Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli e della Juventus e attuale opinionista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli e della Juventus e attuale opinionista, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Un aggettivo per questo Napoli? Unico. Fino ad ora è il fiore all'occhiello del calcio italiano, una delle squadre che esprime il miglior calcio in Europa. Tuttavia, poichè so che significa vincere a Napoli, spero che alla fine questa squadra possa vincere. E' necessario farlo, c’è bisogno di farlo, per non fermarsi alla bellezza. Giusto essere consapevoli della propria forza, giusto essere anche presuntuosi, se serve, ma spero che il Napoli confermi questo trend sino alla fine. Il Napoli è stupefacente per come gioca, per la qualità offensiva, per l'intensità e il ritmo che ha. Per me ha fatto benissimo a svolgere una preparazione classica, non come gli altri club che hanno scelto di fare tourneè nel mondo solo per soldi. Questo perchè il Napoli corre più di tutti.

Kvaratskhelia? Mi accodo agli elogi per Giuntoli, è stato un grande colpo di mercato. Ma voglio sottolineare che si esprime in un contesto eccellente, perchè se la squadra gioca così bene e di collettivo è chiaro che tutti si esprimono al 100%. Quindi complimenti al club, alla squadra e al lavoro di Spalletti".