Mauro: "L'Empoli al 90' porta 6 giocatori nell'area del Napoli, le piccole non vanno sottovalutate"

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli, è intervenuto a 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: "Giusto mettere in discussione Garcia anche se per tutti sarebbe stata dura dopo Spalletti. La partita ci dice che le piccole non si possono più sottovalutare, Cagliari, Empoli, Frosinone e Lecce hanno fatto soffrire le grandi e l’Empoli è straordinario con un tecnico bravissimo che al 90’ porta 6 giocatori nell’area avversaria anche se Berisha li ha salvati più volte".