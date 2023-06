Mauro su Italia-Francia U21: "E' scandaloso che non ci fosse la Goal Line Technology"

Massimo Mauro, intervistato dall'edizione odierna de La Stampa, ha parlato dell'arbitraggio del match fra Italia e Francia all'Europeo Under 21

Massimo Mauro, intervistato dall'edizione odierna de La Stampa, ha parlato dell'arbitraggio del match fra Italia e Francia all'Europeo Under 21: "E' scandaloso che non ci fosse la Goal Line Technology: la partita sarebbe finita con un pareggio. No VAR convinto? E continuo a esserlo. La Goal line è un’invenzione più vecchia della VAR: è un sensore nella porta collegato all’orologio dell’arbitro che avvisa se il pallone è entrato in rete. Mi sta bebe anche il sistema che rileva il fuorigioco. Sono due tecnologie precise che tolgono subito ogni dubbio".