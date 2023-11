Mazzarri a Infinity: "Sul 2-2 avevano la sensazione più di far gol che che di subirlo"

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, intervenuto ai microfoni di Infinity +, commenta così il ko subito sul campo del Real Madrid.

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, intervenuto ai microfoni di Infinity +, commenta così il ko subito sul campo del Real Madrid: "Sul 2-2 avevano più la sensazione di farlo noi il gol piuttosto che subirlo. Purtroppo il calcio così, loro sono dei campioni e ci hanno punito al primo errore. Arrabbiato per il gol subito subito dopo il vantaggio o per alcune occasioni non concretizzate? Questo è il dazio che si deve pagare quando non c'è tanta esperienza. I ragazzi sono forti, ma bisogna migliorare: essere cinici fa parte dell'esperienza che acquisisci giocando questo tipo di partite, ed i giocatori del Real Madrid hanno tanta esperienza in Champions".