Mazzarri: "A Milano ottima gara", poi ammette: "Sterilità? Preoccupa un po', creato solo quel palo"

Walter Mazzarri ha replicato anche alle domande su Lindstrom e la necessità di creare di più in attacco.

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha replicato anche ad una domanda sulla sterilità offensiva, criticando la produzione offensiva col Milan anche se in precedenza aveva ribadito "ottima gara" col Milan: "E' mancato solo il gol, s'è preso un palo e s'è fatto questo e quello. E' un vantaggio fare 3 moduli e cambiare anche durante la partita. Non vi dico di domani, se avremo bisogno giocheremo in un modo, altrimenti in un altro. Col Milan, a parte il grande errore sul gol, avevamo fatto un'ottima partita. Pensando a tante cose, non avevamo giocato peggio del Milan, s'è preso un palo con Simeone e un altro".

Ci sono tanti giocatori di valore dalla metà campo in avanti, ma la squadra è sterile offensivamente. Come si può migliorare?

"Vorrei riguardare con voi le gare come faccio io. Mi preoccupa un po' che a Milano nonostante l'assedio finale abbiamo fatto solo quel palo finale, l'area non è piena come prima, ma quando sono arrivato il processo era sui gol subiti, la squadra era lunga, che non stesse bene fisicamente, a Bergamo abbiamo provato intanto a non prendere ripartenze e ci siamo riusciti, con le squadre di media classifica abbiamo creato ancora tanto. Col Monza, la partita che mi brucia aver pareggiato, da 3 metri abbiamo fatto 3 occasioni clamorose, in alcune partite bisogna migliorare, ma in altre le occasioni sono fioccate e siamo mancati. Dipende dalla lucidità. Bisogna essere anche più concreti, non so che dire".