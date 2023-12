Mazzarri, annuncio sul mercato? Il tecnico: "Se la società mi ascolterà..."

Il Napoli a gennaio potrebbe intervenire sul mercato, almeno questo è quello che è trapelato dalle parole di Mazzarri

Quanto manca al suo Napoli per essere 90' come nel primo tempo con l'Inter? A gennaio si aspetta qualcosa dal mercato?

"Quando arriveremo a fine di questo mese, se la società mi ascolterà... avrò più il polso della situazione e dirò cosa eventualmente poter fare. Dopo un mese e mezzo posso essere più cosciente nel dare indicazioni. Sulla partita, io al 45' ero contentissimo. Essere in vantaggio o in svantaggio cambia la partita, per capire davvero se c'è stato un calo bisogna considerare anche il livello psicologico. Essere campioni e ritrovarsi a perdere gare in casa può essere anche un discorso psicologico per spiegare questi cali o chiamiamoli sbandamenti. Può essere anche la testa, datemi il tempo e spero di allenarla di più".