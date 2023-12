Mazzarri come Garcia: "Lindstrom non ha i 90', c'è anche Zerbin che si allena bene..."

Walter Mazzarri ha parlato delle condizioni di Lindstrom, che non avrà i 90 minuti, citando anche Zerbin ed elogiando l'impegno in allenamento

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato delle condizioni di Lindstrom, che non avrà i 90 minuti, citando anche Zerbin ed elogiando l'impegno in allenamento come fatto da Garcia dopo il Genoa.

Mancheranno Osimhen, Politano, Natan, come si affronta questo periodo? Chi recuperi?

"Lobotka è un titolarissimo, vediamo come sta, se sta bene, gioca. Lindstrom non ha i 90 minuti, dovrò pensare una staffetta se gioca dall'inizio oppure può subentrare. I 5 cambi ci sono per fortuna, in base a quanti saremo dovrò essere bravo a capire chi può iniziare e chi dovrà essere sostituito".

Non potete permettervi altri errori. Come fronteggi l'emergenza: resti col tridente?

"Se vogliamo tenere i 3 davanti poi ci sono altri che non hanno giocato come Zerbin, ma che si comportano davvero bene in allenamento, per restare con le stesse cose tattiche, ma dovrò valutare anche cosa ci propone il Monza. All'Olimpico contro il 4-3-3 della Lazio ha fatto bene, valuterò cosa conviene in base alle risorse che avrò disponibili".