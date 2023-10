Mazzarri: "Con me Hamsik goleador e Cavani è diventato un campione. Su Lavezzi..."

Nella sua intervista al Corriere dello Sport, l'ex allenatore del Napoli Walter Mazzarri ricorda i suoi trascorsi in azzurro

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua intervista al Corriere dello Sport, l'ex allenatore del Napoli Walter Mazzarri ricorda i suoi trascorsi in azzurro: "Erano tutti ragazzi senza un curriculum d’alto livello, però davano il massimo. Avevamo un’organizzazione precisa, tutti la facevano propria. Zuniga arrivava dal Siena, diventò un grande giocatore quando lo misi a sinistra. Insomma, in quei quattro anni ne ho fatte tante di cose buone. Un feeling speciale con tutti, a Napoli, resiste al tempo, me ne accorgo tutt’ora, mi vogliono bene insomma.

Hamsik era stato preso dal Brescia due anni prima, non aveva ancora fatto 12 gol, non era ancora esploso in serie A, era un ragazzo giovane da formare. E Lavezzi, uguale. Lavezzi era croce e delizia, oltretutto un po’ sovrappeso. Cavani veniva da Palermo, aveva 22 anni, non era per niente esploso, giocava spesso sull’esterno, raramente al centro, dicevano che non vedesse la porta. L’ho fatto crescere, è diventato un campione".