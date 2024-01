Mazzarri e l’appello ai tifosi: "Aiutate la squadra, sono qui solo per questo"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha chiesto espressamente un aiuto ai tifosi per sostenere la squadra.

Ti aspetti un aiuto dal pubblico? E' una gara particolare.

"Mi aveva detto qualcuno di non fare conferenza, ma io ci metto la faccia. Non venivo quando si vinceva, invece, ma io l'ho sempre messa la faccia. Io non mi nascondo, è un momento particolare e so com'è la gente, chiedo un piccolo aiuto allo stadio. Non per me, posso sopportare tutto e non gioco io, ma per la squadra, date una mano fino al 95' come sempre hanno fatto. Poi alla fine è giusto fischiare se non si è contenti. Non ho dubbi che la gente aiuterà la squadra nelle difficoltà, perciò sono venuto. Per quest'appello".