Mazzarri ed il 4-3-3 a Napoli: "Già all'epoca toglievo un centrale per Behrami..."

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato anche del suo modulo nella precedente esperienza napoletana.

C'è il confronto con quei tuoi 3 tenori oppure cambierai qualcosa?

"Quando attaccavamo eravamo 3-4-3, anche alla Reggina quando feci le cose migliori. Se voi prendete un centrale delle mie ex squadre, se ricordate levavo ogni tanto un difensore e mettevo Behrami ed era 4-3-3 per vincere nei finali. Bastava togliere un centrale e mettere lui in mediana, se il centrale lo alzate di 10 metri il modulo è lo stesso, i movimenti sono gli stessi. Quando dicevo che la difesa a 4 va bene è per questo. Poi si chiacchiera ma bisogna fare risultati. Se avevo giocatori non veloci, dovevo avere protezione sulla profondità e quindi andavano 2 in anticipo e allora mi conveniva a 3. Ma poi quando diventammo di vertice, non vincevamo, e nei secondi tempi toglievo un centrale tipo Gamberini e Behrami stava più basso col 4-3-3".