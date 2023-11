Mazzarri, l'ex prep. atletico: "Merita questa chance! Se mi chiamasse tornerei di corsa"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Corrado Saccone, ex preparatore atletico ai tempi di Walter Mazzarri

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Corrado Saccone, ex preparatore atletico ai tempi di Walter Mazzarri al Napoli: "Con Walter abbiamo vissuto 4 anni fantastici al Napoli, innovando ed inserendo tante cose che hanno cambiato la storia degli azzurri. Ora non so se Walter sia l'allenatore tatticamente giusto, ma resta un grandissimo tecnico ed un grandissimo navigatore. Ha esperienza da vendere e può fare il bene della squadra. Poi ritrova un ambiente completamente diverso rispetto a quello di 11 anni fa, per gruppo, società e persino ambiente. Walter è una persona intelligente e saprà come guidare la squadra traghettandola e rivitalizzandola. Merita di avere questa chance, per il bene che ha già fatto in passato a questa squadra. L'amicizia con ADL è rimasta sempre intatta, quindi non si può parlare di minestra riscaldata.

Osimhen come Cavani con Walter? Victor è un grande giocatore, ma a me non piace e lo so che così dicendo mi faccio molti nemici. Ha un modo di gestire la propria popolarità che non mi convince. Edi era diverso, era completamente dedicato al Napoli e al lavoro per il Napoli. Dopo una stagione importante, Osimhen ha battuto cassa e messo il broncio, dimenticando che il Napoli lo ha aspettato per due anni di fila tra infortuni e passi falsi. Cavani sposò il Napoli e non ha mai messo il broncio, è andato via solo perché De Laurentiis decise giustamente di monetizzare. Avendo conosciuto Edi, paragonargli Osimhen è irriverente...

Se tornassi ora al Napoli con Walter? Sono napoletano e tifoso del Napoli. Quando è andato via Rafa, mi chiese di seguirlo al Real Madrid con Pecchia, ma decisi di restare a Napoli su invito di Chiavelli. Se ora richiamasse, non dico che verrei a nuoto (ride ndr)... Io non mi propongo mai, ma Walter mi conosce e sa come abbiamo lavorato per tanti anni insieme".