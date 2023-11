Mazzarri, l’ex presidente: “Al di là dell'aspetto tattico, mi auguro una cosa sola”

Pasquale Foti, ex presidente della Reggina che ha lanciato Mazzarri in Serie A, è intervenuto a Radio Marte

Pasquale Foti, ex presidente della Reggina che ha lanciato Mazzarri in Serie A, è intervenuto a Radio Marte: "Quell'annata fu memorabile, il pubblico di Reggio Calabria si è divertito. Quel periodo mi ha lasciato ricordi eccezionali, tanti rapporti che continuo a tenere, oggi si guarda al quotidiano. Nei tre anni con Mazzarri abbiamo fatto un grande percorso, tutta l'Italia ci seguiva con simpatia. Il suo ritorno a Napoli mi ha fatto estremamente piacere, in azzurro ha fatto benissimo, l'ho sentito e gli ho fatto i complimenti, sono contento per lui. Mi auguro che Walter ridia il sorriso ad un ambiente che lo scorso anno tutti anni abbiamo applaudito per il campionato strepitoso vinto a pieno merito.

Al di là dell'aspetto tattico, mi auguro una cosa sola: che Mazzarri torni a far sorridere i giocatori, personalmente credo molto nel piacere di scendere in campo e vedendo le ultime esibizioni del Napoli vedevo nei calciatori azzurri molta fatica. I ragazzi devono ritrovare la voglia di stare insieme, perché così supereranno le difficoltà. L'avvio terribile con Atalanta, Real, Inter e Juve? Meglio pensare una sfida alla volta, in questo Mazzarri è un maestro".