Mazzarri lancia Cajuste: "Ha tante qualità, diventerà importante qui. Senza Lobotka, gioca lui"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato anche di Lobotka e del possibile sostituto da play al centro del terzetto di centrocampo.

Come stanno Lindstrom e Lobotka?

"Entriamo nello specifico. Ad ogni gara ho avuto massimo 2-3 allenamenti, oggi è importante per valutare Lindstrom, Lobotka ed altri acciaccati. Faccio un esempio: per provare determinate cose, non essendo un giocatore ancora recuperato, non ho potuto provare. Oggi valuterò tutti e deciderò chi giocherà. Cominciano ad essere tante le defezioni, siamo un po' in emergenza".

Mancheranno Osimhen, Politano, Natan, come si affronta questo periodo? Chi recuperi?

"Lobotka è un titolarissimo, vediamo come sta, se sta bene, gioca. Lindstrom non ha i 90 minuti, dovrò pensare una staffetta se gioca dall'inizio oppure può subentrare. I 5 cambi ci sono per fortuna, in base a quanti saremo dovrò essere bravo a capire chi può iniziare e chi dovrà essere sostituito".

Quale soluzioni le piace di più davanti alla difesa se mancherà Lobotka?

"Ho grande fiducia in Cajuste, è arrivato quest'anno, sono convinto che da qui a poco sarà un giocatore importante del Napoli. Ha tante qualità. Può partire lui lì, ma Anguissa è uno così esperto che posso anche cambiare eventualmente. Senza Lobotka, Cajuste è più indicato, anche perché in un cambio di un reparto è importante cambiare meno possibile, Anguissa ha sempre giocato mezzala destra e ci sono meccanismi collaudati da toccare meno possibile. Dovrebbe essere questa l'indicazione".