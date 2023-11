Mazzarri lasciò così Napoli: "Di più non potevo fare, vado via per nuovi stimoli. Su ADL e lo scudetto..."

Queste il 19 maggio 2013 le parole di Walter Mazzarri dopo l'ultima di campionato

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste il 19 maggio 2013 le parole di Walter Mazzarri dopo l'ultima di campionato: "Il mio futuro non sarà più a Napoli, una scelta difficile che ho maturato nel tempo. Ho aspettato l'ultima giornata per grande rispetto dei tifosi e delle due curve che sono l'anima del tifo di Napoli. Dopo 4-5 anni bisogna cambiare, ho dato il massimo, di più non si poteva fare.

Anno prossimo? Non ho preso in considerazioni offerte, da domani sentirò se ci saranno proposte interessanti, altrimenti potrei rimanere fermo o valutare proposte dall'estero o prendere una squadra in corsa come feci nel 2009 col Napoli.

Com'erano i rapporti con De Laurentiis? Bellissimo. Forse migliorato negli ultimi tempi. Nulla contro di lui, la scelta è stata mia, di motivazioni, di stimoli. I giocatori mi conoscono bene, non sarebbe stato facile tirare fuori quello che ho dato in questi anni. Solo un allenatore può percepire questa situazione.

Cosa serve al Napoli per migliorare? Non mi permetterei, ho troppo rispetto della società. Non farò più nessun commento. Mi sono commosso, ai giocatori ho detto che non li chiamerò per rispetto del futuro allenatore, ma vorrei che il Napoli andasse bene perché lì sono stato bene. Non voglio intralciare il lavoro della società.

Scudetto a Napoli non poteva essere un obiettivo futuro? Se ho fatto questa scelta è perché dal punto personale è stata la migliore".