Mazzarri replica: "Altro che bollito, posso fare tutti i moduli ed a Coverciano li insegnavo"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha replicato anche alle critiche nei suoi confronti dopo le ultime esperienze negative.

Come rispondi a chi ti etichetta come bollito?

"Se è buono lo mangio anch'io (ride, ndr), sono talmente esperto che non rispondo".

Si riparte dal 4-3-3 o più avanti cambierà e tornerà alla difesa a 3?

"Altro che bollito, a Coverciano lo sanno, ero tra i più considerati, ad oggi posso fare qualsiasi modulo e talvolta mi chiamano per fare lezione agli altri. Sono stato fermo più di un anno, ho potuto studiare, aggiornarmi, credo di saper insegnare qualsiasi modulo. Poi conoscerò la squadra e deciderò cosa è meglio, di partita in partita o in generale. E' chiaro che la squadra ha dato spettacolo in Italia e all'estero e per prima cosa proverò a farla giocare come faceva, poi quando sarò padrone della situazione vedremo di partita in partita".