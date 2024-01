Mazzarri ribadisce sul 'nuovo Mazzarri': "Ora comunico meglio ed ho studiato il Napoli"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è tornato nuovamente sulla volontà di mostrare un nuovo Mazzarri.

S'è presentato come nuovo Mazzarri, non ha pensato tatticamente di tornare quello vecchio?

"Forse bisogna essere più precisi, con l'esperienza di 23 anni di carriera ero già abbastanza formato ma venivo da Samp e Reggina che puntavano a traguardi diversi, Napoli è una piazza importante e devi subire le pressioni, le aspettative ecc. Quando io ero rampante e giovane facevo sbagli con voi della comunicazione, arrabbiandomi su cose che ora posso gestire meglio, questo era il senso. Sull'aspetto tattico non ho voluto allenare di proposito, fermandomi dopo 13 anni consecutivi, per studiare, guardare, per restare uno attuale. Quando ho visto il Napoli dove ho il cuore da sempre, l'ho visto in maniera ancora più interessata e mi piaceva tantissimo. Il 4-3-3 me lo sono studiato, sposato, in entrambe le fasi, come si scappa a gioco aperto, mi sono fatto una cultura tale che mi portò a dire che se mi chiamano, vado, e se vogliono un Napoli vicino a quello dell'anno scorso ci sono perché mi piace, servono i giocatori per un determinato modulo rispetto al passato ed ora bisogna ragionare anche su quello, cosa è cambiato come giocatori, che differenze ci sono, come ci hanno studiato gli avversari. Ma io sono convinto che con i giocatori giusti questo modulo mi piace molto, come il 3-5-2 dell'epoca. Sono venuto perché ho studiato tanto il modulo del Napoli perché faceva il più bel calcio d'Europa".