Mazzarri rinnova l’appello agli arbitri: "Tutelate chi ha talento e gioca a calcio"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha voluto ripetere nuovamente l'appello agli arbitri per tutelare i giocatori di maggiore talento rievocando la sua battaglia per Kvara di qualche settimana fa.

Mazzocchi avrebbe svegliato chi si è un po' addormentato, disse. "Forse era troppo sveglio (ride, ndr)". Sarà un Napoli diverso anche negli uomini? "E' possibile, ma vedete quelli a disposizione, non ho tantissime scelte. Intanto vorrei vedere lo spirito diverso, a Torino ce l'ho ancora qui, mi scuso perchè dovevo essere lì con loro nelle difficoltà, ma ero nel gabiotto. Ma è già la seconda volta in 10 e cambia tutto il tema gara, non è più come prima e non voglio più vedere cose del genere, al limite devono restare in 10 loro se ci provocano. Torniamo a giocare meglio, imporre il gioco sul campo, non con altre cose, devono farci vedere che ci tengono. Mi raccomanderò già per domani, anche perchè gli avversari si attaccano a tutto. E faccio l'ultimo appello agli arbitri: quelli di talento vanno tutelati, nostri ed anche loro, noi non dobbiamo reagire ma anche gli arbitri devono tutelare chi gioca a calcio".