Mazzarri su Lindstrom: "Dite che siamo difensivi, ma al posto di chi devo metterlo?"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato anche di Lindstrom, in grande crescita nei pochi minuti avuti nelle ultime partite.

Non crede sia arrivato il momento di dare più spazio a Lindstrom che ha fatto bene nelle ultime?

"Qui parlano che ci sono pochi attaccanti, ma qui abbiamo vinto 2-3 partite nei finali con 4-5 attaccanti in campo, non so perchè si dice che siamo difensivi. Mi dite voi chi levate? Il ruolo di Lindstrom per me è esattamente quello che fa Kvara, a sinistra ci fece fare l'1-1 in casa, dall'altra parte ho visto poche cose. E' uno che deve trovare ancora una dimensione precisa, il suo ruolo perfetto è al posto di Kvara. Sto cercando di metterlo dove può far bene, vediamo domani quando lo utilizzerò".