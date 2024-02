Mazzarri su Lindstrom: “E’ positivo, serio, ma col tatticismo italiano non è facile..."

In conferenza stampa, l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha risposto così a questa domanda

ADL parlava di Lindstrom che ha avuto poco spazio, che cosa può dare da qui alla fine? In conferenza stampa, l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha risposto così a questa domanda: "Il ragazzo è valido di base, ma come voi ben sapete, arrivano da un'altra realtà e con il tatticismo che abbiamo noi non è semplice.

Nel suo ruolo c'erano giocatori già importante, l'importante che il patrimonio della società cresca, si integri nel nostro calcio, negli allenamenti è positivo, serio, sono fiducioso che da qui a poco ci possa dare una mano".