Mazzarri su Ngonge: "Arriva da una squadra non di vertice, in futuro avrà più spazio"

Nella conferenza stampa post-partita, Walter Mazzarri è stato interrogato anche sul buon impatto di Ngonge, entrato però soltanto nel finale.

"Ho avuto una bella sensazione quando è entrato. Arrivato in settimana da una squadra che non lottava per il vertice. E' normale che avendolo visto per 3 allenamenti era un punto interrogativo. In futuro probabilmente avrà un impiego superiore se continuerà così".