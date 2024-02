Mazzarri su Osimhen: "Vediamo per la panchina. Perché? Dopo i viaggi non si è in forma"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato anche del ritorno di Victor Osimhen.

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato anche del ritorno di Victor Osimhen a fronte di due domande specifiche.

Ha sentito Osimhen? E' un'opzione? Avete in mente una quota Champions o una tabella?

"Tabelle non ne ho mai fatte, pensiamo solo a vincerne più possibili, sono 17 partite importanti da qui alla fine, 15 e due per ora dalla Champions. Ora vediamo chi sta bene, chi rientra dagli infortuni, ma più o meno abbiamo tutti a disposizione e siamo più fiduciosi di fare delle vittorie. Tenteremo di arrivare più in alto possibile, 7 punti sono tanti, relativamente tanti in base a ciò che faremo. Le altre che ci precedono devono venire da noi, domani ci sono 50mila spettatori, abbiamo un pubblico eccezionale e faremo quello di cui finora non siamo stati capaci. Con Osimhen mi sono sentito al telefono, come stava, c'è un contatto continuo, ora ci parlerò e vedremo se sarà disponibile per venire in panchina. Vediamo come sta dopo quei viaggi. Arriverà per l'allenamento del pomeriggio".

Perché uno che ha giocato 7 partite di Coppa d'Africa è in dubbio per la partita? Solo per un viaggio? Devono assumersi responsabilità?

"Pure i ragazzi, per come li conosco, soffrono la situazione. Anche loro devono capire che tutte le partite sono finali. Se poi pensate anche i giocatori che avevo a Bergamo, poi non avevo più Elmas e Olivera... eravamo partiti bene come gioco, poi s'è sofferto. L'unica davvero sbagliata, colpa mia perché ero squalificata, è stata a Torino. Le altre le abbiamo giocate, ma ci sono stati episodi. Osimhen? Se non sta bene... poi ci sono anche i compagni che si sono allenati. Ci sono i viaggi, anche io tipo dopo Madrid o altro... dopo i viaggi non è che siamo in forma. Poi lo vedrò dopo e ci parlerò. Osimhen è un fuoriclasse, ma devo rispettare chi si allena tutti i giorni, dorme bene ecc.".