Mazzarri su Ostigard: "Gioco aereo? Un conto è in attacco, un altro in difesa..."

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è stato interrogato anche su Ostigard, fuori da un bel po' di partite eppure tra i migliori nel gioco aereo. Parole espresse in generale ma che sembrano una bocciatura. Di seguito l'estratto.

Il Napoli subisce molti gol di testa, da specialisti, ma anche da giocatori meno strutturati. Ci sarà spazio anche per Ostigard per il gioco aereo?

"Io non ho preconcetti verso nessuno, quando fai gli 11 e ne hai 16 pensi alle caratteristiche, all'avversario, se ho fatto giocare chi ha giocato è perché li reputavo più adatti, non migliori. Non dovrebbero esserci problemi, giocò con l'Inter e lasciai fuori Jesus, e non fece male. Sul gioco aereo un conto è offensivo, un altro difensivo. Per un difensore è più importante non prenderli, si marca a zona, ma nella zona c'è sempre l'uomo e si marca. Un conto che salti e fai gol come un attaccante, ma sono due cose diverse per un difensore. Se l'uomo ti sfila dietro, prendi gol anche se sei forte di testa, non so se mi spiego".