Mazzarri su Raspadori-Simeone: "Non insieme, altrimenti non avrei una punta in panchina"

Simeone e Raspadori non giocheranno insieme domani contro il Monza. A chiarirlo è Walter Mazzarri nella conferenza stampa odierna a precisa domanda sui due attaccanti, sottolineando la necessità di avere anche un cambio offensivo in panchina all'occorrenza per il secondo tempo.

Pensa a Simeone titolare? Insieme a Raspadori?

"Mi piacciono entrambi, farli giocare insieme significa cambiare modulo e molti meccanismi, andrebbe provato con più tempo. Una punta in panchina però bisogna averla. Poi se giocano entrambi, uno dei due è stanco nel finale, poi chi metto dalla panchina? Siamo contati, è più facile giochi uno dei due e così l'altro può subentrare".