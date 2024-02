Mazzarri su Zielinski: "Devo capire io quando c'è con la testa. E' stato a Milano..."

Mazzarri ha parlato anche di Zielinski facendo intendere che da qui in avanti non avrà più un ruolo centrale, come già capito dalle ultime gare.

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha parlato anche di Piotr Zielinski facendo intendere che da qui in avanti non avrà più un ruolo centrale, come già capito dalle ultime gare.

Zielinski quante altre volte lo vedremo? Come l'ha visto?

"Il ragazzo nello spogliatoio non è cambiato, devo capire io quando lui c'è con la testa perché sappiamo che andrà via, potrebbe aver firmato. Si è fermato a Milano, me lo dicono loro, se è proiettato da un'altra parte e può non essere concentrato come negli altri anni. Valuteremo di volta in volta quando ci servirà".