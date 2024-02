Mazzarri sul Genoa: "Sarà difficile, ora ho guardato ed hanno Messias e Malinovskyi..."

Walter Mazzarri è stato interrogato sulla necessità di vincere per poter rimontare in classifica, riportando l'attenzione sulla sfida al Genoa.

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è stato interrogato sulla necessità di vincere per poter rimontare in classifica, riportando l'attenzione sulla sfida al Genoa.

E' il momento decisivo per la rimonta?

"Io sono concentrato sulla partita, guardo la rosa del Genoa, hanno Malinovskyj, Messias, ha giocatori importanti, due attaccanti uno più in forma dell'altro, le partite sono tutte difficili e delicate. Pensiamo una alla volta. Al di là del Monza, dove abbiamo creato più di sempre, con le altre inferiori le abbiamo fatte nostre. Sono venuto per fare un appello al pubblico, con me sempre eccezionali, che domani ci diano una mano perchè sarà un'altra gara complicata e difficile. Abbiamo un calendario sulla carta che sembra alla portata, questa è la verità".