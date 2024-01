Mazzarri sull’anno scorso: "Lozano era importante, manca anche Ndombele..."

Walter Mazzarri in un passaggio su Kim ed il mercato ha parlato anche delle assenze rispetto alla scorsa stagione.

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri in un passaggio su Kim ed il mercato ha parlato anche delle assenze rispetto alla scorsa stagione. Di seguito un estratto.

Si sente l'assenza della velocità di Kim. Sui gol subiti al di là del mercato bisogna aspettarsi qualche cosa diversa?

"Lo sanno tutti, era velocissimo, nei momenti di difficoltà partiva ed aveva quella forza per ovviare. E' evidente. Se fai un calcio così propositivo devi pensare che ogni tanto fai un errore e sui 45 metri devi avere delle caratteristiche di quel tipo. E' anche vero però, tanto è passato un po' di tempo, che mi avevano contattato dal Messico, parlai con Lozano quando andò via dal Napoli. Era un giocatore importante... nel calcio moderno ci sono 5 cambi, i titolari non sono più 11, a Bergamo vincemmo col cambio di Elmas. Ma anche Ndombele, ora non ricordo... Sono venuto perché ho visto il fermento della piazza, un po' esperto lo sono dopo 23 anni, volevo dare un po' di serenità ai tifosi che ci soffrono. Cerchiamo di vedere anche quello che ci può essere di positivo".