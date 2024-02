Mazzarri sull’ultimo periodo: “Da cancellare il Torino, ma ero anche squalificato…”

In conferenza stampa, l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha risposto a questa domanda

Ha ritrovato solidità, ma cosa deve cambiare rispetto all'ultima partita? In conferenza stampa, l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri ha risposto a questa domanda: "Se vedete le ultime partite, sia il pareggio immeritato col Monza creando tantissimo, in altre invece... nelle ultime abbiamo creato poco davanti per vari motivi. Con la Lazio per un modo, con l'Inter non era facile. Al di là della gara col Torino che cancellerei, ero anche squalificato io...

è una brutta gara, nelle altre siamo stati ben solidi. Siamo tornati una squadra che non va in difficoltà. Dobbiamo essere più arrembanti per fare gol, non aspettare come fatto nell'ultima vinta all'ultimo minuto senza attendere 4-5 palle gol per segnare. Anche da fuori area bisogna iniziare a tirare, non si può entrare sempre col triangolo".