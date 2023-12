Mazzarri: "Vi spiego come nasce l'espulsione di Politano contro la Roma"

Intervenuto in conferenza stampa, Walter Mazzarri ha anche parlato del rosso rimediato all'Olimpico da Matteo Politano

Intervenuto in conferenza stampa, Walter Mazzarri ha anche parlato del rosso rimediato all'Olimpico da Matteo Politano: "E' un ragazzo stupendo, dà l'anima, ha avuto un momento di nervosismo, ci eravamo detto che bisognava vincere, stava andando in contropiede ed ha avuto un gesto di stizza, ma il ragazzo c'è, per assurdo in negativo, ma c'è quella cosa e appena ci girerà qualche episodio spero di rivedere la mia squadra che non molla mai.

Siamo sulla strada giusta".