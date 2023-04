Mazzocchi: "E' arrivato il momento di rendere omaggio al vero fuoriclasse del Napoli"

“Al gol di Raspadori cosa ho pensato? Niente di particolare, lo Scudetto il Napoli lo aveva vinto già prima".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Marco Mazzocchi, ospite negli studi de ‘Il Bello Del Calcio’, ha parlato del successo del Napoli a Torino contro la Juventus e dello Scudetto che sta per arrivare: “Al gol di Raspadori cosa ho pensato? Niente di particolare, lo Scudetto il Napoli lo aveva vinto già prima. La vittoria di Torino cancella qualche ombra che si era creata giorni prima in Champions con il Milan, il titolo azzurro è pienamente meritato. Penso che sia il momento, in un’annata in cui si sono celebrati Kim, Osimhen e Kvara, di rendere omaggio al vero fuoriclasse del Napoli: Luciano Spalletti. Napoli-Milan? Non bisogna farsi male da soli, ormai è il passato.

Gli azzurri non sono arrivati nelle migliori condizioni al doppio confronto europeo. Napoli-Salernitana? Credo non ci sarà partita, gli azzurri proveranno giustamente a vincere il tricolore questa settimana per raggiungere un record. I granata invece verranno per giocare e giustamente perderanno”.