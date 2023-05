Mazzocchi: "Spalletti ha vinto con 13 calciatori: serve rafforzare la rosa e ottimizzare 2 cessioni"

"In futuro mi piacerebbe, per vedere un Napoli completo a tutti i livelli, che si rafforzassero le giovanili e si puntasse anche sul calcio femminile”.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, il giornalista Rai Marco Mazzocchi, ha parlato di Monza-Napoli e di mercato: “Sicuramente il Napoli, il prossimo anno, deve migliorarsi per confermarsi in Italia e fare il grande colpo in Champions League. Gli azzurri sono arrivati un po’ scarichi al finale di questa stagione. Il club non può prescindere da ADL e Luciano Spalletti, l’allenatore è stato un fuoriclasse visto che pochi scommettevano su questo gruppo. Il loro incontro è avvenuto alla luce del sole e ciò fa capire che i due vogliono continuare insieme, il futuro sarà ancora con il toscano.

Cosa deve fare il Napoli sul mercato? Deve rinforzare la rosa, che non è lunga come si dice. Spalletti ha vinto con 13 calciatori, inoltre si devono ottimizzare al meglio le probabili cessioni di Zielinski e Lozano. In futuro mi piacerebbe, per vedere un Napoli completo a tutti i livelli, che si rafforzassero le giovanili e si puntasse anche sul calcio femminile”.