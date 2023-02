Mazzola a sorpresa: “Secondo me Inzaghi crede ancora allo Scudetto”

Sandro Mazzola, ex calciatore dell’Inter e della nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal

Sandro Mazzola, ex calciatore dell’Inter e della nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Inzaghi? Secondo me non lo dice ma in realtà continua a credere allo scudetto. Kvaratskhelia e Osimhen sono la coppia più bella del mondo, mi piacciono tantissimo”.