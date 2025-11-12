Mazzola: "Conte sta capendo che vuol dire lottare per tre competizioni"

Sandro Mazzola è stato appena raggiunto nel match contro la Lazio da Lautaro Martinez nella classifica di marcatori all-time della storia dell'Inter, ma la cosa non ha dato alcun fastidio all'ex nerazzurro, che a Il Giornale ha spiegato: "Spero che il Toro arrivi a 300 gol. Sarebbe garanzia di tanti successi per la mia squadra. È un vero capitano e gliel'ho detto, alla Pinetina. In quel ruolo serve dare l'esempio e, se serve, sapere tirare le orecchie".

Poi ha anche commentato quello che sta succedendo al Napoli e alla Roma: "Conte è bravo a stimolare l'ambiente, ma quest'anno capirà cosa voglia dire lottare su tre fronti. II Napoli vedremo se sceglierà di uscire presto da Coppa Italia e Champions per lottare per il campionato... Gasperini è un ottimo allenatore, che per esprimersi al meglio deve avere una società che lo sostiene e giocatori non all'apice della carriera. Non credo che l'Atalanta avesse fatto la scelta giusta con il successore di Gasperini: troppo sergente Juric, troppo poco abituato a lottare per l'alta classifica".