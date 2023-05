Mazzola: "Il Napoli è uno spettacolo, appena posso corro a vederlo in televisione"

"Sarebbe un peccato se andasse via, può vincere ancora".

TuttoNapoli.net

Sandro Mazzola, celebre campione della Grande Inter degli anni '60-'70, ha parlato del Napoli di Luciano Spalletti a La Repubblica Napoli: "Le confido che dall’inizio del campionato io, appena posso, corro a vedere il Napoli in televisione. È uno spettacolo. E, non per vantarmi e far capire a tutti che me ne intendo… ma da subito dissi ai miei amici come sarebbe finita. Con un trionfo".

Per Mazzola il segreto del Napoli è Osimhen: "Un 9 fortissimo. Ogni volta che prende il pallone l’azione si accende, indipendentemente dalla posizione di campo in cui si trova e io lo osservo per cercare di capire cosa combinerà. Imprevedibile. Un valore aggiunto di una squadra fortissima. Un pericolo pubblico per ogni difesa, quel ragazzo".

Su Spalletti: "È un allenatore preparatissimo, conosce a fondo il gioco e chi lo interpreta. Secondo me lui sapeva già in partenza quale ottimo organico avesse a disposizione, indipendentemente dai nomi, e ci ha lavorato su. Lo scudetto è strameritato, che dire: bravo, bravo, bravo. Sarebbe un peccato se andasse via, può vincere ancora".

Ricordi su Napoli-Inter: "Ah, col Napoli erano sempre partitissime. A parte quella, ormai famosa dove, come raccontai proprio a 'Repubblica', credo di aver influenzato un po’ – lo ammetto – l’arbitro tra il primo e il secondo tempo, al punto che ci concesse un rigore dubbio, resta per me indimenticabile lo spettacolo del pubblico che si riproponeva ogni qualvolta giocavamo a Fuorigrotta: quando uscivi fuori, sul terreno del San Paolo, era una festa. Ma era tutta per il Napoli… Che pubblico meraviglioso hanno sempre avuto gli azzurri, unico".