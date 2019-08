Mazzola: "Il Napoli ha fatto un buon lavoro, può diventare protagonista del campionato!"

Sandro Mazzola, storico ex giocatore dell'Inter, intervenuto nel 'Maracanà' di TMW Radio per analizzare la situazione della squadra nerazzurra: "Ho qualche dubbio, ma l'Inter può riuscire a essere l'anti-Juve. Tutto dipende da quanto Conte riuscirà a entrare nella testa dei giocatori. Conoscendolo, vorrà partire subito fortissimo.

Lukaku? Al giorno d'oggi per prendere giocatori così richiesti devi per forza pagare tanto. Per risolvere la vicenda Icardi bisognava lavorare prima: non si può perdere un giocatore così, è uno che ti fa vincere le partite.

Scambio Dybala-Icardi? Fossi l'Inter non lo farei.

Questo Napoli mi piace, è stato fatto un buon lavoro. Se partirà bene, potrà essere protagonista del campionato. Sarà l'anno di Balotelli, a me piace moltissimo. Durante una partita ha dei momenti in cui si sa nascondere dai difensori per poi fregarli".