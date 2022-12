Mazzola: "Scudetto? Napoli favorito, ma di solito non azzecco mai i pronostici"

Intervistato da Il Mattino, l'ex calciatore nerazzurro Sandro Mazzola ha parlato anche di Inter-Napoli in programma il 4 gennaio

Intervistato da Il Mattino, l'ex calciatore nerazzurro Sandro Mazzola ha parlato anche di Inter-Napoli in programma il 4 gennaio. Per la leggenda nerazzurra è la squadra di Luciano Spalletti la favorita per la vittoria: "Il Napoli ha messo da parte un vantaggio niente male. Secondo sono favoriti gli azzurri ma con i pronostici non ci azzecco quasi mai: di solito accade il contrario di quello che dico".