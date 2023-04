Mazzoleni, il fratello su Milan-Napoli: “Ha vinto la squadra migliore. Rosso ad Anguissa giusto”

"Ha vinto la squadra migliore: quando in pochi giorni fai 5 gol al Napoli e non ne subisci vuol dire che hai fatto grandi cose."

Dagli studi di Sportitalia durante la trasmissione "Sportitalia Mercato" Mario Mazzoleni , fratello dell’arbitro Paolo Mazzoleni, ha commentato la gara tra Milan e Napoli terminata 1-0 in favore dei rossoneri: "Non la miglior partita dell'arbitro. Quando fai un ammonito nel primo tempo e dieci nel secondo vuol dire che qualcosa nella gestione della gara è andato storto. Le decisioni chiave prese singolarmente credo però non le abbia sbagliate, compresi i due cartellini gialli per Zambo Anguissa nell'arco di pochi minuti.

In entrambi i casi però il giocatore del Napoli non tocca la palla e commette un'ingenuità. Qualche dubbio sul rigore per il Milan nei minuti finali, ma parlare dell'arbitro penso che sarebbe ingiusto. Ha vinto la squadra migliore: quando in pochi giorni fai 5 gol al Napoli e non ne subisci vuol dire che hai fatto grandi cose."