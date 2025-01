Mediaset, Biasin: “Conte? ADL ha rinforzato una rosa che ha già vinto lo Scudetto”

vedi letture

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, ha parlato anche del Napoli nel corso del suo intervenuto a 'Pressing', trasmissione in onda sulle reti Mediaset: “De Laurentiis ha dei meriti in primis per aver convinto Conte e non è proprio banale convincerlo. Poi gli ha fatto un mercato multi-milionario su una base che già aveva vinto lo Scudetto, tutti ricordiamo solo l’anno scorso ed è giusto ma hanno vinto lo Scudetto.

Certo non c’è Osimhen ma c’è Lukaku, McTominay in più, Buongiorno dietro. Conte bravissimo, ma non mi sorprende il Napoli lì con solo il campionato perché è una super-squadra”.