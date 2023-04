Mediaset, Ordine: “Gol annullato? Non può arbitrare il varista e sostituire l’arbitro!”

Franco Ordine, giornalista de Il Giornale, ha parlato di Napoli-Juventus nel corso della trasmissione 'Pressing', in onda sui canali Mediaset

Le scelte iniziali di Allegri testimoniano che ha riservato delle carte per mercoledì: se rimarrà in discussione comunque il piazzamento Champions, non resterebbe in discussione la qualificazione alla fine di Coppa Italia e da uomo pratico ha fatto la scelta giusta. Il Napoli di stasera è l'espressione di tutta la stagione, da questo punto di vista non ricordo un campionato così per il calcio fatto.

Parliamo di un club con i conti in ordine e col combinato giusto di risultati e conti economici. Gol annullato? L'unica cosa non giusta è che non può arbitrare il varista che deve avere il compito ben preciso e delineato e oltre non deve andare altrimenti sostituisce l'arbitro".