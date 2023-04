Mediaset, Sabatini: "Il Milan è più in forma del Napoli ed avrà Giroud riposato"

Nel corso di Pressing su Mediaset, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della sfida tra Milan e Napoli

TuttoNapoli.net

Nel corso di Pressing su Mediaset, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della sfida tra Milan e Napoli: "Il Milan comunque col turnover si ritroverà in una situazione migliore del Napoli, almeno all'andata. Ho visto comunque un Milan con più gamba del Napoli ed avrà Giroud riposato e non reduce da 90 minuti con l'Empoli. Gli allenatori secondo voi sbagliano sempre, ma prima di farlo o meno ci pensano molto e non si può sempre semplificare".