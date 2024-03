Meglio il Napoli di Spalletti o questa Inter? Del Genio: “Paragone difficile, non si sono mai affrontate al top”

"Era più normale se l’anno scorso vinceva il campionato il Napoli di 6 punti sull’Inter e quest’anno l’Inter di 6 punti sul Napoli".

Meglio il Napoli di Spalletti della scorsa stagione o l'Inter di quest'anno? Nel corso di 'Radio Goal' della domenica su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato e ha cosi risposto: "E’ un paragone difficile, perché due stagioni diverse. Non c’è mai stata una sfida tra queste due squadre, perché l’anno scorso ha fatto molto male l’Inter e quest’anno sta facendo molto male il Napoli. Le partite secche non danno risponde definitive, quindi sul lungo non c’è stato mai un vero confronto.

Era più normale se l’anno scorso vinceva il campionato il Napoli di 6 punti sull’Inter e quest’anno l’Inter di 6 punti sul Napoli. E’ troppo facile che dica Napoli dell’anno scorso migliore di questa Inter, bisogna fare un’analisi attenta. Non si sono mai affrontate quando erano al top, ripeto una ha fallito clamorosamente l’anno scorso e l’altra quest’anno. Tre anni fa, con Milan, Inter e Napoli che hanno lottato fino a poche giornate dalla fine, c’è stato un anno abbastanza combattuto ed è entrato in scena il fattore casualità. Il Napoli si è fermato da solo, l’Inter si è fermata con quell’errore famoso del portiere ed ha quindi vinto il Milan. Resta il dubbio se la squadra di Pioli si stata la più forte, ma ha vinto meritatamente perché nella fase finale ha commesso meno errori”.