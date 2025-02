Mele: "Tranquilli, plusvalenza sospetta non punibile. Alla Juve fu scoperto un sistema"

vedi letture

Nel corso di Linea Calcio su Canale 8, il giornalista Silver Mele ha parlato delle notizie riguarda una richiesta di rinvio a giudizio per De Laurentiis: "Il mio profilo è stato preso di mira, ma la premessa è che siamo e saremo sempre per il rispetto delle regole e delle sentenze e che non vive di paragoni. Se il mio Torino fosse stato protagonista, retrocesso addirittura, togliendo gli Scudetti, non mi sarei speso in riti ma prendendo una posizione per le regole e le sentenze.

I tifosi del Napoli devono sentirsi tranquilli, ragionando come loro con i paragoni... se alla Juve sono stati tolti 10 punti con 700mila euro di patteggiamento per falso in bilancio che era uno dei 14 reati contestati e sono quotati in borsa. Con 48 operazioni su 62 complessive. Se il Napoli dovesse essere colpevole, togliamogli questo 0,6 punti. Avremo anche Di Lello della commissione affari economici della Figc che mi diceva nel pomeriggio di stare sereni perché il problema non è la plusvalenza fittizia di un caso o di 48, ma che lì c'era un sistema di plusvalenza scoperto e intercettato. E' una differenza abissale. Non ha avuto risonanza, ma nel processo penale Prisma lo sapete che sono state ammesse 200 parti civili? 200! Il danno c'è stato ed è stato grande!"