Melli: "A Bonny manca una cosa. Può giocare con Lukaku, ma preferisco Raspadori"

vedi letture

Alessandro Melli, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Bucci? Un portiere fortissimo, siamo amici di infanzia e siamo cresciuti nel settore giovanile del Parma. Tutt’ora ci sentiamo, Luca era fortissimo, ha fatto una carriera molto importante. Aveva un carattere un po’ sanguigno e questo gli ha precluso qualche porta. Tecnicamente e come esplosività era veramente fortissimo. Ricordava un po’ Peruzzi o forse Peruzzi somigliava molto a Luca (Bucci ndr.).

Bonny? All’inizio dell’anno faceva la prima punta, ha qualità tecniche, sa difendere bene la palla. Ha cominciato benissimo la stagione, forse gli manca un po’ di senso di goal e presenza in area di rigore. E’ più bravo a far giocare bene gli altri che a concludere. Può giocare con Lukaku, può giocare dietro Lukaku, un po’ come fa oggi al Parma dietro Pellegrino. Non lo vedo titolare a Napoli, in quel ruolo c’è Raspadori e preferisco lui a Bonny”.