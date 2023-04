Meret a Sky: "Lecce ostico, vittoria importante per ripartire e tenere alto il morale!"

Dopo la vittoria per 2-1 al Via del Mare contro il Lecce, il portiere del Napoli, Alex Meret ha parlato a Sky Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria per 2-1 al Via del Mare contro il Lecce, il portiere del Napoli, Alex Meret ha parlato a Sky Sport: "La vittoria è stata importante per ripartire subito e tenere alto il morale,. Sapevamo che non era facile oggi, il Lecce in casa è ostico. Da domani penseremo alla prossima partita".